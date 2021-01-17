Москва, , 22:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели более 150 представителей Вооруженных сил (ВС), которые ранее заболели COVID-19. Об этом 17 января говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 152 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая численность выздоровевших в стране военных увеличилась до 25 977 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в РФ выявили более 23,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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