Тюмень, , 21:49 — REGNUM Водителей Тюмени на дорогах с утра 18 января 2021 года ждёт проверка на трезвость. О рейде сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Автоинспекторы обещают провести проверки в течение полутора-двух часов в комфортном для автомобилистов режиме. Наряды дорожно-патрульной службы будут проверять документы и выявлять признаки опьянения.

В акции будут участвовать 15 нарядов ДПС. Отмечается, что в понедельник утром на дорогах Тюмени наблюдается наибольшее число водителей, не отошедших от возлияний в выходные дни.