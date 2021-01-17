Женева, Швейцария, , 21:44 — REGNUM В мире за последние сутки выявили 683 378 новых случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2), общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 93 194 922. Такие данные приводит 17 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 12 893 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых на планете летальных случаев возросло до 2 014 729.

Напомним, накануне во Всемирной организации здравоохранении сообщали о выявлении в мире более 688 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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