Париж, , 21:36 — REGNUM Во Франции в первый день действия расширенного комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса были выписаны почти 6 тыс. штрафов. Об этом, как передает телеканал BFM, свидетельствуют 17 января данные министерства внутренних дел страны.

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В МВД уточнили, что всего 5,9 тыс. человек были оштрафованы за минувшие 24 часа за несоблюдение этой меры.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января французский премьер-министр Жан Кастекс в ходе пресс-конференции заявил, что продолжительность комендантского часа во Франции из-за ситуации с распространением коронавируса будет увеличена.

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