Москва, , 21:19 — REGNUM В воскресенье, 17 января 2020 года в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, сообщает Пресс-служба УФСИН России по г. Москве

«Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей.

Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального А.А., а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в Симоновский районный суд г. Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

Напомним, что гражданин Навальный А.А. решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 30.12.2014 г. приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Решением Симоновского районного суда г. Москвы от 04.08.2017 г. испытательный срок был продлен на год.

Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу — в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А. А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Вызовы Навального А.А. в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике «Шарите» (Германия). Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники «Шарите» стало известно, что Навальный А.А.выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока.

В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации.

Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тысяч условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тысяч подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались». — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.