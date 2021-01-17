Москва, , 21:12 — REGNUM Блогер Алексей Навальный задержан в московском аэропорту Шереметьево. Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогер был объявлен в федеральный розыск.

В УФСИН напомнили, что ранее Алексей Навального суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН до истечения этого срока в конце декабря 2020 года.

Однако Алексей Навальный нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Его объявили в розыск 29 декабря минувшего года «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Читайте подробнее: УФСИН по Москве пообещало задержать Навального