Москва, , 21:11 — REGNUM На европейской части Российской Федерации в течение ближайшей недели прогнозируется «нервная погода». Об этом сообщил 17 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ТАСС.

«Я бы сказал, что очень нервной (ожидается погода — прим. ИА REGNUM), — сообщил он. — Нервозность будет проявляться в резких переменах».

По его словам, сильнейшие морозы до 30 и более градусов, которые ожидаются в начале недели, резко сменятся оттепелью в пятницу, 22 января. Температура воздуха на европейской части страны будет подниматься до 4 градусов тепла.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 17 января в южную часть России придет резкое похолодание, температура воздуха будет на 10−15 градусов ниже нормы.

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