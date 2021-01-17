Тирана, , 20:55 — REGNUM В воскресенье, 17 января, в Албании в результате исследования 2521 образца выявили ещё 474 случая заражения коронавирусом. Ещё 363 человека были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 67 690 случаев заражения коронавирусом. 40 453 человека (59,7% от числа выявленных случаев) уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1277 пациентов (1,88% от общего числа случаев) скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 25 960 человек, из них более половины — в Тиране. На стационарном лечении находится 282 пациента, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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