Москва, , 20:45 — REGNUM Почти 190 беженцев вернулись с территории Армении в Нагорный Карабах. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает Минобороны Российской Федерации.

«За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 189 беженцев», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также уточняется, что в свои жилища в Нагоном Карабахе из Армении в общей сложности уже вернулись 49 827 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января в пресс-службе Минобороны России сообщили, что военные медики приступили к вакцинации от COVID-19 миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон.

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