Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM В больницах Петербурга, занимающихся лечением ковида и пневмонии, на 17 января сегодня свободны 3233 койки, что составляет 25,9% от общего коечного фонда, развернутого из-за коронавирусной инфекции. В общей сложности в Северной столице развернуто 12 488 специализированных коек.

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Такие данные приведены в сообщении Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Рекордно высокий уровень свободных коек не означает, что подготовка новых инфекционных коек теперь прекратится. «Город готов к тому, что количество госпитализаций снова пойдет вверх», — заявил 17 января глава городского комздрава Дмитрий Лисовец.

За текущие сутки число госпитализаций выросло на 1,72% к уровню того же дня прошлой недели. Среди тех, кто размещён в стационарах, 23% пациентов находятся в тяжелом состоянии. На ИВЛ — 372 пациента.

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В Межведомственном совете отмечают, что через неделю после окончания новогодних праздников люди, которые могли заразиться, выйдя на работу и учебу 11 января, могут ощутить первые признаки заболевания. Таким образом, в начале следующей недели ожидается рост числа заболевших и госпитализированных.

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