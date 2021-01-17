Скопье, , 20:22 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 17 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 1530 человек в стране выявили 190 носителя коронавируса. Еще 2009 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 88 938 случаев заражения. 2 702 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа шесть — за последние сутки. 73 601 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 12 635 человек.

За последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом в Северной Македонии увеличилось лишь на тысячу, что свидетельствует о замедлении темпов распространения инфекции.

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