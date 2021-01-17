Вашингтон, , 20:07 — REGNUM В США на 82-м году жизни скончался музыкальный продюсер, композитор и музыкант Фил Спектор. Об этом сообщил 17 января телеканал NBC со ссылкой на калифорнийский департамент исправительных учреждений.

Трагедия произошла 16 января в больнице в штате Калифорния. Причину смерти музыканта определит судебно-медицинский эксперт.

Напомним, Фил Спектор в разное время был продюсером The Beatles, Тины Тернер, Шер и других известных музыкантов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января в Мумбаи скончался певец и музыкант Гулам Мустафа Хан.

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