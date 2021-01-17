Рига, , 20:03 — REGNUM Сопредседатель партии «Действие» (Латвия) Евгений Король прокомментировал на своей странице в социальной сети возвращение в Россию из Германии блогера Алексея Навального.

«Сегодня поговорим о наших соседях и о таком персонаже, как Навальный. Да, сейчас наше инфополе занято США (от результатов там зависит наше с нами будущее, но информации и так слишком много) и короной. Поэтому такое незначительное событие для нас неактуально, но на него все же стоит обратить внимание. У меня есть несколько постов о нем, но если вы живёте в бункере, то вкратце — это российский оппозиционер, изначально он кричал, что он блогер (да, и такое было). Потом начал себя раскручивать и сделал так называемый Фонд по борьбе с коррупцией. По легенде, это организация на деньги (пожертвования) граждан РФ. По факту — на деньги разных спецслужб (мое субъективное мнение). Сделал пару хайповых видео, где красивый видеоряд и одна вода. Самый, наверно, знаменитый ролик это «Он Вам не Димон», который народ и все СМИ проглотили за милую душу. По факту в этом ролике мы узнали, что у Дмитрия Медведева есть хорошие кроссовки (серьёзное обвинение). Но сейчас не об этом. Вот ездил этот персонаж по всей РФ, радовал свои фанатов, делал ролики. Но проблема его была в том, что рейтинг падает и он становится никому не нужным (как людям, так и спецслужбам). Тогда его кураторы (совместно или без его ведома) отравляют данного персонажа. Что и как произошло, можно было прочитать в разных СМИ + он сам запилил после этого разные ролики не о чем. К сожалению для кураторов, он выжил (так как везде о РФ думают, что там работают обезьяны. А по факту обычные граждане, которые знают и делают свое дело и поэтому реагировали, как полагается). В итоге раз не получилась сакральная жертва, его вывезли в Германию. Он полежал в больнице, его там почистили и сделали из него Жанну Д Арк», — пишет Евгений Король.

«И вот эта Жанночка бегала по всем ТВ каналам, политикам и жаловалась, как ему плохо и что лично Владимир Путин (человек, который везде и все делает, кстати, Капитолий именно он брал:-)))) его хотел убить. Время шло, и за пределами РФ он снова стал не интересен. Да и в РФ опять спад по его персоне. Поэтому данный персонаж решил сегодня, 17.01, вернуться в РФ. Ах да, забыл сказать, у Навального в РФ было несколько судебных дел. Как оказалось, он не блогер, а бизнесмен (но его последователей это не волнует (вот вам и блогер)). Если до этого власти РФ спускали все на тормозах и жалели его,(чтобы было меньше вони), то теперь он их достал, и все будет серьёзно. Его об этом предупредили, но он же Жанна. Очень интересно как будут развиваться события, но то что ФСБ будет его теперь оберегать (раньше именно этим они и занимались) — под большим вопросом. А главное, если бы он был уверен, что его отравили спецслужбы РФ, то он бы не вернулся назад. Поэтому думайте сами, решайте сами…», — отмечает политик.

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