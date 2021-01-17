Москва, , 19:51 — REGNUM Смерть председателя совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барона Бенджамина де Ротшильда, который скончался на 58-м году жизни, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 17 января в социальной сети Facebook.

«Хоть бы их всех побрал, кто всё это придумал. Обогащаться за счёт смерти многих людей, из-за богатства и денег!», — пишет Асия А.

Многие комментаторы отметили, что, несмотря на огромные финансовые возможности и влияние, никто не способен избежать смерти. Они призвали граждан, чьи мысли погружены только лишь в деньги, задуматься над данным событием.

«Оказывается, никто не бессмертен. И даже если вообразишь себя властелином мира и человеческих жизней, смерть, она не разбирает, кто с тугим кошельком, а у кого корочка чёрствая в день. Вот что и требовалось доказать. Может быть, что-то уже кликнет у них в мозгах, у этих «властелинов», — написала Karina B.

Некоторых данная новость насторожила. По их мнению, Ротшильд был совершенно не старым человеком. Его смерть, по их мнению, может иметь и криминальный характер.

«Смерть банкиров всегда настораживает. Особенно не старых», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Часть пользователей обратилась к комментаторам, которые стали выражать своё радикально негативное мнение по поводу смерти банкира. Они считают, что нужно вести себя достойно и проявлять сочувствие из-за смерти даже тех личностей, к которым люди не испытывают любви.

«Ну, если нет в сердце даже мимолетного сочувствия к умершему, лучше промолчать, чем высказываться в таком негативном тоне», — считает Людмила Б.

Напомним, 16 января председатель совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд умер на 58-м году жизни.