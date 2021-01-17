Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM Медицинские власти Петербурга отменили обязательное тестирование пациентов на наличие коронавирусной инфекции при плановой госпитализации. Соответствующее распоряжение подписал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Исследование на коронавирус, проводимое за 7 дней до поступления в стационар, признано нецелесообразным», — сообщил Лисовец 17 января на своей странице в соцсети.

По его словам, ранее аналогичные изменения были внесены в приказ Минздрава России от 19.03.2020 №198-н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Добавим, что за последние сутки с ковидом и пневмониями в Петербурге были госпитализированы 710 человек. Это почти на 2% больше, чем в прошлое воскресенье, 10 января, когда завершались новогодние каникулы.

По данным Межведомственного городского координационного штаба, в стационарах Петербурга 17 января свободны 3233 койки, что составляет 25,9% от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 488 специализированных коек.

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