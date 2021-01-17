Москва, , 19:36 — REGNUM Нападение на московское кафе, в названии которого фигурирует исторический руководитель Советского Союза Иосиф Сталин, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 17 января в социальной сети Facebook.

«Многие за такую рекламу заплатят хорошие деньги. А тут бесплатно. Молодец», — написал Vitaly P.

Многие пользователи оказались не удивлены тому, что точка общепита, названная в честь Сталина, вызвала акт ненависти со стороны некоторых граждан. Они уверены, что такое провокативное название не имеет место быть в России.

«А что он ждал? Море посетителей пускающих слюну? Странный молодой человек», — пишет Сергей М.

Некоторые комментаторы выразили слова сожаления по поводу пострадавшего кафе. Тем не менее, они уверены, что такой исход событий был вполне предсказуем.

«Такое название — палка о двух концах. И оба из них будут бить по витринам. Жаль, если кафе, действительно, хорошее», — поделилась мнением Наталья Б.

Нашлись и те, кто предположил, что использование подобных названий должно попасть под запрет в России, потому что оно вызывает ненависть, как со стороны ненавистников Сталина, так и со стороны его последователей.

«Может быть, надлежит запретить то, что вносит раскол в общество. Возможно, товарищам коммунистам не нравится, что именем их кумира называют харчевню. Сталин, какой бы он ни был, победитель фашизма», — считает Александр Т.

Напомним, 17 января неизвестные разгромили точку продажи фастфуда в Москве, названную в честь Иосифа Сталина.