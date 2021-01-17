Москва, , 18:52 — REGNUM Прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V», разработанной в России, сделал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Об этом он сам сообщил 17 января на своей странице в соцсети Instagram.

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«Сегодня вакцинировался от COVID-19, — написал Поздняков. — Принял для себя решение, что это крайне важно на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио».

По его словам, необходимо «оставаться в строю», так как текущий «год обещает быть очень насыщенным».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился китайской вакциной от COVID-19.

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