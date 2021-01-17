Ростов-на-Дону, 17 января 2021, 18:34 — REGNUM Ростов-на-Дону заносит снегом. Экстренное предупреждение объявлено из-за мощного снегопада, накрывшего областной центр 17 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»
Сильный снег, метель ожидаются до конца дня 18 января. На дорогах ожидается снежный накат, видимость ухудшится до 1000 метров, предупредили спасатели.
Непогода может стать причиной обрывов линий электропередачи, падений деревьев и конструкций, повреждения крыш, роста числа ДТП.
Читайте развитие сюжета: Несколько десятков спецмашин вышли на расчистку улиц в Ростове-на-Дону