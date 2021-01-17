Элиста, , 18:27 — REGNUM Четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Калмыкии за последние двое суток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 17 января.

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За весь период пандемии в Республике Калмыкия от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 225 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в лечение от COVID-19 получает 831 житель Калмыкии. Состояние 28 пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

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