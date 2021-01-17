Элиста, , 18:24 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток положительный результат теста на коронавирус получили 169 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 17 января.

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В настоящее время в ковидных стационарах получает лечение 831 пациент. В тяжёлом состоянии находятся 28 человек, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 380 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в республике установлено 16 тыс. 411 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 13 тыс. 675 человек.

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