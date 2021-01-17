Североуральск, Свердловская область, , 17:50 — REGNUM В Североуральске Свердловской области возбуждено административное дело в отношении водителя грузовика «МАЗ», протаранившего поздним вечером 16 января газопровод. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, водитель 1974 года рождения не является злостным нарушителем Правил дорожного движения, также в его крови не было алкоголя. Оказалось, что кузов тягача поднялся самопроизвольно. Протокол на водителя составили по факту управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздним вечером 16 января. Кузовом «МАЗа» повредило теплопровод и газопровод.

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