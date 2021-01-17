Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 16 человек. Об это сообщает оперштаб.

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С начала пандемии жертвами этого заболевания стали 1804 пациента. На данный момент состояние 520 человек медики называют тяжёлым. 326 находятся в реанимациях, а 203 — на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе выявили уже 65 202 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 57 635.