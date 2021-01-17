Берлин, , 17:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный возвращается в Россию после курса лечения в Германии. Он вылетел рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» из аэропорта Бранденбург (Берлин) в 17:10 мск.

«Я ожидаю в Москве прекрасной погоды — 23 °C и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города», — цитирует слова Алексея Навального издательство «КоммерсантЪ».

На вопрос журналистов о том, будут ли новые расследования, он ответил: «Конечно, для этого и возвращаюсь». На вопрос, сядет ли на его взгляд, самолет во Внуково, политик ответил, что «конечно сядет».

На своей странице в Instagram Алексей Навальный опубликовал видео из самолета. На нем его супруга цитирует фразу из фильма «Брат-2».

"Мальчик, водочки нам принеси! Мы летим домой», — сказала Юлия Навальная.

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