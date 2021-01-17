Екатеринбург, , 17:33 — REGNUM В Свердловской области за 16 января выявили ещё 395 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

В Екатеринбурге обнаружены 176 заразившихся. Также новые случаи есть в Бисерти, Богдановиче, Ивделе, Кировграде, Кушве и многих других территориях региона.

С начала пандемии на территории Свердловской области обнаружили 65 202 носителя коронавируса. Выздоровели 57 635.