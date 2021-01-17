Салехард, , 16:30 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 116 случаев.

Основные очаги заражения на 17 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 21; Пуровский район — 16; Лабытнанги — 14; Губкинский — 10; Муравленко — 9.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 17 января 34 403 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 28 671 человек, 363 пациента с COVID-19 скончались.