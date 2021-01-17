Москва, , 16:08 — REGNUM Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 17 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, еще восемь задержано; в аэропорту «Шереметьево» отменен один рейс, еще девять задержано; в аэропорту «Домодедово» задержано 20 рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что количество осадков, выпавших в Москве 16 января, составило почти 30% от месячной нормы.