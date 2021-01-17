Вашингтон, , 16:00 — REGNUM На территории США за минувшие 24 часа было выявлено свыше 198 тыс. новых носителей SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, 198 218 заразившихся SARS-CoV-2 выявили в стране за последние 24 часа, и в результате этого их общее число стало составлять более 23,7 млн.

Также сообщается, что 3286 пациентов за это же время в США скончались от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов от данного заболевания превысило 395 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили свыше 200 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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