Ташкент, , 15:57 — REGNUM В Узбекистане в 2020 году к уголовной ответственности были привлечены 1723 должностных лица, сообщили 17 января в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Девять из них — сотрудники республиканских подразделений министерств, ведомств и организаций, 45 — областных и 1669 — районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

Должностные лица были привлечены к уголовной ответственности за следующие правонарушения: хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничество, получение и дача взяток, посредничество во взяточничестве, злоупотребление служебным положением, превышение власти, халатность, должностной подлог и иные правонарушения.

В генеральной прокуратуре Узбекистана также оценили ущерб, который был нанесен государству и обществу в результате указанных правонарушений. Сумма ущерба составила 500,1 млрд. сумов. 355,7 млрд. сумов уже были взысканы в ходе предварительного следствия, добавили в ведомстве.

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