Минск, , 15:54 — REGNUM В Белоруссии суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией составил 1924 новых случая, сообщили 17 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 225 461 носитель SARS-CoV-2. Выздоровели 209 208 человек (2532 за сутки), скончались 1582 человека (девять человек за сутки).

В целях диагностики SARS-CoV-2 в республике с начала пандемии провели 4 млн 259 тысяч 914 тестирований, 21 050 из которых пришлись на минувшие сутки.

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