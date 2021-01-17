Киев, , 15:07 — REGNUM На Украине пообещали начать вакцинацию населения от коронавирусной инфекции во второй половине февраля 2021 года. Об этом заявил депутат Рады, председатель Комитета по вопросам здоровья, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, комментируя итоги онлайн-встречи с министром здравоохранения страны Максимом Степановым.

«Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля», — написал Радуцкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Ссылаясь на главу министерства здравоохранения он добавил, что страна ожидает в общей сложности поставку 910 тысяч доз вакцины. 700 тысяч доз — это вакцина китайской компании. Её Украина получит в том случае, если во время испытаний будет подтверждена ее эффективность на уровне 70%. Остальные 210 тысяч доз — это вакцина Pfizer-BioNTech, которую Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX.

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«Очень надеюсь, что вакцина появится в заявленные министром сроки. В большинстве стран Европы вакцинировалось менее 1% граждан. Начав прививки в начале февраля, у нас есть шанс догнать другие европейские страны по темпам вакцинации», — отметил Радуцкий.

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Напомним, ранее на Украине заявляли о несколько иных сроках массовой вакцинации населения. В начале декабря 2020 года глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщал, что массовая вакцинация на Украине будет проведена в середине 2021 года.