Тамбов, , 14:36 — REGNUM В Тамбовской области 17 января подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 362 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 437 пациентов, в том числе 169 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 229 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.