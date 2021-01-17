Владимир, , 14:32 — REGNUM Во Владимирской области 17 января подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 21 тыс. 352 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 721 пациент, в том числе 153 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 582 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.