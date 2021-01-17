Астрахань, , 14:30 — REGNUM В Астраханской области 17 января подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 22 тыс. 140 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 932 человека.

Выздоровели 14 тыс. 37 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 459 человек скончались. Пять летальных случаев подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,07.