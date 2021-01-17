Липецк, , 14:25 — REGNUM В Липецкой области 17 января подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 800 положительных тестов.

За весь период наблюдения 14 тыс. 227 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 214 — за последние сутки. 327 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.