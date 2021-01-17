Краснодар, , 13:56 — REGNUM Шесть мобильных пунктов обогрева развернуты на трассах Краснодарского края 17 января в связи с непогодой в регионе, сообщили в МЧС России. Девять мобильных пунктов находятся в резерве, их готовы развернуть в случае необходимости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

«На территории края расположены 29 опасных участков дорог с затяжными спусками и подъемами, где возможны риски затруднения движения. Силами МЧС России предусмотрено патрулирование опасных участков на снегоходах. Используется мобильный комплекс информирования и оповещения населения», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение из-за снегопадов. Дорожная техника чистит трассы в круглосуточном режиме.