Курск, , 13:54 — REGNUM В Курской области 17 января зарегистрирован 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 23 тыс. 768 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 969 пациентов, в том числе 178 — за последние сутки. Скончались 329 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.