Краснодар, , 13:51 — REGNUM Въезд транзитных большегрузных автомобилей в Краснодар ограничен из-за снегопада, сообщили в администрации города 17 января. Ограничения вступают с 13:00 17 января и до улучшения погодных условий.

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Ограничения будут действовать на 10 въездах в Краснодар: Западный Обход — ул. им. Калинина; Западный Обход — ул. Красных Партизан; Ул. им. Дзержинского в районе ТРК «Красная Площадь»; Ул. Ростовское Шоссе — ул. 3-я Трудовая; Ул. Российская — ул. Беговая; Трасса М4 — «Дон» — съезд по ул. Индустриальной; Трасса М4 — «Дон» — съезд на ул. Уральскую; Трасса М4 — «Дон» в районе ТРК OZ-Mall; Яблоновский мост; Тургеневский мост.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории всего Краснодарского края действует экстренное предупреждение из-за снегопадов. Уже фиксируются аварии на электросетях — в Анапе более 500 домов остались без света.