Киев, , 13:48 — REGNUM 53 носителя коронавирусной инфекции зарегистрировали в украинской армии в минувшие сутки, сообщили 17 января в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Десять из них были госпитализированы в медицинские учреждения (девять военнослужащих и один сотрудник ВСУ). 40 военнослужащих и трое работников ВСУ получают лечение амбулаторно.

По состоянию на 17 января в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 808 человек. С начала пандемии выздоровели 14 131 человек, скончались 38 инфицированных.

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Напомним, на Украине за минувшие сутки выявили 5990 случаев заражения коронавирусом.