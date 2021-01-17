Вена, , 13:46 — REGNUM Меры жестких карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, введенные в Австрии в конце декабря минувшего года, продлены до 7 февраля. Об этом 17 января сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц во время правительственной пресс-конференции.

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«Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. Эксперты едины в том, что 7-дневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться», — сказал Курц.

При этом он отметил, что в Австрии это значит около 700 новых выявляемых носителей коронавируса в день и указал, что у него нет уверенности в том, что этого удастся достичь.

«Мы будем еженедельно оценивать ситуацию, но наша цель — приблизить 7-дневную заболеваемость к отметке 50 к 8 февраля, и с 8 февраля начать первые шаги по открытию — торговли, сферы обслуживания, предусматривающей близкий контакт с клиентом (парикмахерские, салоны красоты — ред.) и музеев», — добавил канцлер Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на территории Австрии был введен третий, связанный с пандемией коронавируса, жесткий карантин.