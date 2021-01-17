Москва, , 13:29 — REGNUM Вакцина для профилактики коронавируса, разработанная российским Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, может поступить в гражданский оборот уже в марте 2021 года. Об этом сегодня, 17 января, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» директор данного центра по развитию Константин Чернов.

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Особенностью вакцины от коронавируса центра имени Чумакова является то, что это классическая инактивированная вакцина, содержащая частицы коронавируса SARS-CoV-2, которые не способны навредить организму, но вызывают иммунный ответ. Такие вакцины также называют цельновирионными.

Сейчас вакцина центра имени Чумакова проходит вторую стадию клинических испытаний — впереди третья. При этом ранее в центре имени Чумакова заявили, что не торопятся с выпуском своей вакцины в гражданский оборот, так как хотят сформировать производственную площадку для массового выпуска вакцины. Задача эта непростая, такая площадка должна заработать в феврале 2021 года.

По словам Чернова, в гражданский оборот вакцина от центра имени Чумакова поступит в марте.

«Нашу ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — сказал он.