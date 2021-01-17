Киев, 17 января 2021, 13:12 — REGNUM Компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога» — ИА REGNUM) имеет проект по запуску скоростного железнодорожного сообщения между украинской столицей и такими крупными украинскими городами, как Одесса, Харьков и Львов. Об этом заявил глава компании «Укрзализныця» Владимир Жмак в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».
Читайте также: Глава «Укрзализныци»: Киеву невыгодно прекращать сообщение с Москвой
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жмак заявил, что компании «Укрзализныця» экономически невыгодно прекращение железнодорожного сообщения с Москвой. А направление Киев-Москва он назвал одним из самых прибыльных для компании.
Отметим, что основная часть подвижного состава государственной компании «Укрзализныця» находится в крайне изношенном состоянии. Нередко на Украине фиксируются случаи возникновения пожаров в поездах и электричках. Пассажиры часто жалуются на условия проезда в вагонах поездов, которые в большинстве случаев были произведены еще во времена Советского Союза и нуждаются в ремонте или замене на новые.