Киев, , 13:12 — REGNUM Компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога» — ИА REGNUM) имеет проект по запуску скоростного железнодорожного сообщения между украинской столицей и такими крупными украинскими городами, как Одесса, Харьков и Львов. Об этом заявил глава компании «Укрзализныця» Владимир Жмак в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на канале «Украина 24».

«Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300−350 км/ч», — завил Жмак.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жмак заявил, что компании «Укрзализныця» экономически невыгодно прекращение железнодорожного сообщения с Москвой. А направление Киев-Москва он назвал одним из самых прибыльных для компании.

Отметим, что основная часть подвижного состава государственной компании «Укрзализныця» находится в крайне изношенном состоянии. Нередко на Украине фиксируются случаи возникновения пожаров в поездах и электричках. Пассажиры часто жалуются на условия проезда в вагонах поездов, которые в большинстве случаев были произведены еще во времена Советского Союза и нуждаются в ремонте или замене на новые.