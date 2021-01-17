Москва, , 12:33 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует проверку информации о возможных противоправных действиях в отношении вдовы актёра Николая Крючкова. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В декабре 2020 года газета «Комсомольская правда» опубликовала статью «Война за наследство Николая Крючкова». В этом материале сообщается, что вдова актёра Лидия Крючкова была незаконно отправлена в психиатрическую больницу в ходе конфликта между дочерями Крючкова, которые не смогли поделить наследство.

Сообщается, что СК РФ начал доследственную проверку информации о возможных мошеннических действий с недвижимостью Лидии Крючковой и незаконном помещении в психиатрическую больницу.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки», — подчеркнули в СК РФ.