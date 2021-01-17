Ереван, , 12:21 — REGNUM В Армении за сутки зарегистрировали 351 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 17 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 164 586 случаев инфицирования, 2992 из которых оказались смертельными (за сутки скончались пять человек).

152 772 инфицированных побороли инфекцию (за сутки выздоровели 157 человек). На текущий момент в Армении лечение получают 8093 инфицированных.

«Всего было проведено 623 311 тестов [на SARS-CoV-2]», — уточнили в пресс-службе Минздрава, добавив, что за последние сутки провели 2607 исследований.

С начала пандемии в стране также было зарегистрировано 729 смертей пациентов, переболевших коронавирусом, но умерших из-за наличия иных заболеваний. Один подобный летальный исход был зарегистрирован и в минувшие сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении выявили 263 носителя коронавируса.