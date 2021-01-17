Берлин, , 12:14 — REGNUM Прошедшие вакцинацию от COVID-19 жители Германии, у которых выработался иммунитет, должны получить возможность возвращения к общественной жизни. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

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«Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами», — сказал дипломат.

Также глава немецкого МИД уточнил, что привитые от коронавируса уже не заболеют COVID-19, а потому их не нужно будет помещать в отделения интенсивной терапии или подключать к аппаратам ИВЛ.

«А если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут», — добавил он.

Отметим, на сегодняшний день число прошедших вакцинацию от COVID-19 жителей Германии составляет более 1 млн человек. При этом в стране с 16 декабря минувшего года действует жесткий локдаун.