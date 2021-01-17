Волгоград, , 12:56 — REGNUM Ещё 264 носителя коронавируса выявлено в Волгоградской области 17 января, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 250 человек.

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Всего в Волгоградской области подтверждён 39 тыс. 871 случай заражения инфекцией. Справились с болезнью и выздоровели 37 тыс. 950 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 540 пациентов.