Курган, , 12:10 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зарегистрирован в Кургане, сообщает 17 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 112 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 17 января выявлено 13 929 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 12 099 человека, 202 пациента с COVID-19 скончались.