Рязань, , 12:55 — REGNUM В Рязанской области 17 января подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели ещё 118 человек, двое скончались.

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Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 20 тыс. 341. Показатель заболеваемости составляет 1819,71 на 100 тыс. населения (по РФ — 2430,15 на 100 тыс. населения). Выздоровел 18 тыс. 521 человек. В лечебных учреждениях находится 498 пациентов с COVID-19, в тяжёлом состоянии 69 человек, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 209 человек.