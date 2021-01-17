Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области число госпитализаций пациентов с COVID-19 впервые за весь период пандемии превысило 3000 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 января.

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В настоящее время лечение в инфекционных стационарах получает 3001 пациент. Состояние 272 человек врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Под медицинским наблюдением находятся 29 тыс. 119 жителей Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2020 года в Ростовской области было принято решение об оборудовании ещё 345 ковидных коек.

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