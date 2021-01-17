Белгород, , 12:50 — REGNUM Реконструкцию улицы Щорса в Белгороде обсудили жители с врио губернатора Вячеславом Гладковым. Проект, осуждаемый автомобилистами, но увеличивший провозную способность общественного транспорта, оценят специалисты авторитетного института РОСДОРНИИ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Масштабную встречу со сторонниками и противниками реконструкции инициировал Вячеслав Гладков. При капремонте улицы Щорса, где проходит 80% маршрутов автобусов, приоритет и был отдан развитию общественного транспорта — обустроены две выделенные полосы общей протяжённостью более восьми километров, заменены четыре дорожных кольца на перекрёстках на светофорное регулирование, оборудованы 22 автобусные остановки, построено более семи километров велодорожек. В итоге автобусы в «часы пик» стали ехать быстрее в 1,8 раза. Для личного транспорта было оставлено по одной полосе, запрещены некоторые повороты. Автовладельцы считают изменения крайне неудобными, а также жалуются на неточную настройку работы светофоров. Для анализа ситуации и проведения экспертной оценки по изменённой улице власти привлекут специалистов института РОСДОРНИИ.

«Я за то, чтобы максимальное количество людей вовлекать в процесс развития территорий. Важно обсуждать с жителями ключевые вопросы изменений города до того, как начнём работы. Будем придерживаться этого принципа. Мы хотим менять городскую, сельскую среду. Хотим делать так, чтобы всем было удобно», — подвёл итоги встречи врио губернатора.

На капремонт власти решились в связи с возросшей нагрузкой и сокращением пропускной способности — в 2019 году скорость движения общественного транспорта в «часы пик» снизилась до 8 км/ч. Работы по реконструкции магистральной улицы общегородского значения начались в 2020 году на средства федерального бюджета.