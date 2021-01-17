Москва, , 12:00 — REGNUM Вакцинация гражданских лиц против коронавирусной инфекции препаратом, разработанным в центре им. Чумакова, может начаться в марте 2021 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора центра им. Чумакова Константин Чернов в эфире программы «Вести недели» телеканала «Россия-1».

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Федеральный научный центр исследований и разработки М. П. Чумакова РАН начал клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года. Разработанная центром вакцина относится к типу цельновирионных, в которых используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы.

«Нашу [вакцину] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — заявил замдиректора центра им. Чумакова Константин Чернов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что центр им. Чумакова сможет развернуть массовое производство своей вакцины против коронавирусной инфекции в короткие сроки.

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